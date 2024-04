“Para todos nós, esta noite, as cenas terríveis em Bondi Junction [nome do centro comercial em Sydney] estão para além das palavras e da compreensão”, sublinhou Albanese numa conferência de imprensa.

Imagens de câmaras de vigilância transmitidas pela imprensa australiana mostram um homem, cerca das 16:00 locais (07:00 em Lisboa), a empunhar uma grande faca já dentro do centro comercial, podendo observar-se também várias pessoas feridas no chão.

O agressor, entretanto abatido pela polícia, deixou também feridas mais oito pessoas, entre elas um menor, disse Anthony Cooke, vice-comissário da polícia estadual de Nova Gales do Sul, que, ao contrário das palavras do chefe do executivo australiano, não descartou a possibilidade de um “ato terrorista”.

As motivações do agressor, porém, estão por conhecer, acrescentou.

“Ainda não sei quem é [o agressor]. Vocês entenderão que este é um caso muito complexo. As investigações são muito recentes e estamos a tentar identificar o culpado”, acrescentou.

Ao cair da noite, dezenas de policias e ambulâncias ainda se encontram no perímetro do centro comercial com macas prontas para transportar eventuais novos feridos para os hospitais próximos.

Este tipo de ataque é raro na Austrália.

Em novembro de 2018, um indivíduo armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras duas numa rua de Melbourne antes de ser morto a tiro pela polícia. O crime foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).