Williamson, que também entrou na disputa eleitoral em 2020, mas abandonou a campanha rapidamente, enfrentava uma batalha difícil contra o atual presidente na tentativa de obter a indicação do Partido Democrata para concorrer às presidenciais.

"É o momento de suspender a minha campanha para a presidência", disse a pré-candidata de 71 anos num vídeo publicado no Instagram, no qual afirmou que ainda observa a "beleza" no seu trabalho e da sua equipa. "O pôr do sol é a prova de que os finais também podem ser belos", afirmou.

"Embora o nível do nosso fracasso seja óbvio para todos, o nível de sucesso é real também, apesar de tudo”, escreveu a autora, que em 1992 publicou o seu primeiro livro "A Return to Love".

Na primeira etapa das primárias democratas, que aconteceram em New Hampshire em janeiro, Williamson recebeu apenas 4% dos votos, contra 64% para Biden.

Marianne Williamson, conhecida pela sua personalidade de guru espiritual, fez campanha a favor da cobertura universal de saúde e da licença-maternidade.