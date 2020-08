Na terça-feira, as praias de Carcavelos e de São Pedro do Estoril, em Cascais, foram interditadas a banhos, com o hastear da bandeira vermelha após ter sido detetada a presença de medusas ‘Velella velella', situação que se mantém até que haja informação da monitorização que está a ser feita pela AMN, com a colaboração de militares da Marinha que integram o programa de vigilância das praias e dos nadadores-salvadores dessas mesmas praias.

“Neste momento, estamos a fazer um ponto de situação a todas as praias do concelho de Cascais, inclusivamente estendemos todo este trabalho de observação às praias dos concelhos de Sintra e de Mafra”, avançou o comandante Rui Teixeira, adjunto do capitão do porto de Cascais, perspetivando ter o resultado dessa avaliação “até ao final da manhã”.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Rui Teixeira adiantou que a monitorização da presença de medusas ‘Velella velella' abrange “42 praias” destes três concelhos do distrito de Lisboa.

“Apenas verificámos a afluência de medusas nas praias de São Pedro do Estoril e de Carcavelos”, afirmou o adjunto do capitão do porto de Cascais, referindo-se à situação identificada na terça-feira, que levou ao hastear da bandeira vermelha e à interdição de ida a banhos.

Questionado sobre a possibilidade de outras praias virem a estar interditadas a banhos, Rui Teixeira reforçou que a situação está a ser avaliada, sem descartar essa decisão.

“Se se justificar, se o número de medusas que derem à praia for em número considerável, faremos a nossa avaliação e, em caso de necessidade por questões de saúde pública, tomaremos as nossas decisões”, declarou o comandante da AMN.