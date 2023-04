Os 33 resgates, em zona de jurisdição da Autoridade Marítima Nacional, aconteceram entre sexta-feira e domingo passados. No balanço, a autoridade nota que registou nos três dias uma grande afluência junto das praias.

E face à continuação do “bom tempo” reforça recomendações como as de vigiar permanentemente crianças, evitar comportamentos de risco ou não virar as costas ao mar.

No fim de semana prolongado da Páscoa foram notícia vários casos de problemas nas praias do continente. Na sexta-feira desapareceram um pai e um filho na Costa Nova, Ílhavo, Aveiro, sendo depois encontrados, e no domingo quatro jovens em dificuldades foram resgatados no mar da praia de Carcavelos, Lisboa.