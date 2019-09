Contudo, hoje, uma bomba que explodiu numa mesquita no sul do Afeganistão, onde estava localizada uma assembleia de voto, provocou ferimentos em 15 pessoas, que se encontravam no local para votar.

O Presidente do Afeganistão será eleito num sistema de duas voltas (se nenhum candidato conseguir 50% dos votos no sábado) e todos os candidatos concordam que o seu mais exigente desafio, caso vençam, é negociar um cessar-fogo com as forças talibã, num conflito militar que já dura há 18 anos.

Na última década, nenhuma eleição no Afeganistão terminou sem registar centenas de assassínios e dezenas de acusações de fraude.

A campanha eleitora foi repleta de atentados à bomba e denúncias de burlas, que levaram à desistência de três dos 17 candidatos que se apresentaram.

O Presidente em exercício, Ahsarf Ghani, volta a concorrer e é um dos candidatos favoritos.