O regime chinês ordenou que a missão fosse encerrada, em retaliação pela decisão dos EUA de fechar o consulado chinês em Houston, no estado do Texas.

O encerramento dos consulados marca uma escalada significativa nas múltiplas disputas entre os dois países, que vão do comércio e tecnologia aos direitos humanos ou soberania do Mar do Sul da China.

O Departamento de Estado norte-americano expressou “deceção” e lembrou que o consulado “está no centro das (…) relações com o povo do oeste da China, incluindo o Tibete, há 35 anos”.

“Estamos dececionados com a decisão do Partido Comunista Chinês e esforçar-nos-emos para continuar a alcançar as pessoas nesta importante região, por meio de nossos outros postos na China”, lê-se no comunicado.