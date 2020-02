A indignação foi provocada por um decreto-lei aprovado esta semana pelo executivo que prevê a requisição de terrenos nas ilhas de Lesbos, Samos e Quios para a instalação dos novos campos.

Logo após a publicação do decreto, as comunidades locais decidiram suspender a cooperação com o executivo.

Já na segunda-feira, o ministro das Migrações, Notis Mitarachi, anunciou que a construção de campos fechados em várias ilhas do Mar Egeu começará em março.

Esses campos, que podem acolher 20.000 requerentes de asilo por um período máximo de três meses, estarão localizados nas ilhas de Lesbos, Samos, Chios, Cós e Leros, indicou, na altura, o ministro, em entrevista à estação de rádio grega Skai, acrescentando que os campos devem estar operacionais ainda neste verão.

Após incidentes violentos entre migrantes, mas também face à crescente exasperação das populações locais nos últimos meses, o Governo decidiu controlar ainda mais as chegadas às ilhas Egeias.

“Aqueles que permanecem nesses centros fechados terão direito a saídas controladas, com um cartão e por um tempo limitado, e as estruturas permanecerão fechadas à noite”, explicou, à data, o porta-voz do Governo grego, Stelios Petsas.

Face ao aumento das chegadas de migrantes, o Governo de Mitsotákis, que chegou ao poder no verão passado, decidiu “acelerar” a análise dos procedimentos de asilo, para enviar os requerentes não elegíveis ou rejeitados para o seu país de origem ou para a vizinha Turquia.