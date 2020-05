Questionado quanto à compatibilidade entre a permissão de ajuntamentos até 10 pessoas conferida pela atual situação de calamidade do país e a necessidade de se manterem regras de segurança, Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde disse que os cuidados a ter "não podem passar do 8 ao 80".

“Temos de ter noção que é verdade que saímos do estado de emergência mas também é verdade que ainda temos transmissão da doença em Portugal", recordou o responsável.

Relativamente a cenários de ajuntamento entre familiares ou amigos, Diogo Cruz disse são permitidos, mas apenas "com as devidas precauções, com o devido distanciamento social", e sem aderir aos "moldes com que fazíamos antigamente".

Para tal, "deve-se tentar manter as regras que mantivemos até agora" ainda que com "mais liberdade e mais permissões que não tínhamos anteriormente". Nestas constam as medidas "quer de distanciamento físico, quer de etiqueta respiratória, quer de lavagem das mãos", lembrou o subdiretor-geral da Saúde.

Continuar a respeitá-las é fulcral, porque como "nenhum de nós quer que exista uma segunda onda" da pandemia, "devemos todos fazer o nosso papel de agentes de saúde pública", apontou.