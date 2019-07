As autoridades indianas revelaram um vídeo com as últimas imagens de um grupo de alpinistas que morreram em maio numa avalanche no Nanda Devi, um dos picos mais altos dos Himalaias.

O vídeo, de 1 minuto e 55 segundos, mostra oito alpinistas — quatro britânicos, dois americanos, um indiano e um australiano — a subir lentamente o Nanda Devi. O contacto com o grupo foi perdido a 26 de maio, na véspera de grandes nevões e de avalanches. A 23 de junho os corpos de sete alpinistas foram encontrados por uma equipa de socorristas especializados em intervenções em alta montanha. O britânico Martin Moran continua desaparecido, mas as buscas foram entretanto abandonadas. Quatro outros alpinistas britânicos que se tinham separado do grupo principal ajudaram as equipas a localizarem os restantes. As operações de busca também foram afetadas pelo mau tempo e pelas dificuldades do terreno. Sendo a área inacessível aos helicópteros, os corpos tiveram de ser levados a pé até ao acampamento base. De lá, foram depois transportados por via aérea.