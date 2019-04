O ciclone Kenneth foi o primeiro, desde que há registos, a atingir o Norte de Moçambique.

O ciclone dissipou-se no sábado, mas semeou chuva com intensidade em diversas zonas das províncias de Cabo Delgado e Nampula que ainda deverão prolongar-se pelos próximos dias e com alertas para as bacias de vários rios da região.

Pemba, capital de Cabo Delgado, tinha escapado à entrada do ciclone em terra, na quarta-feira, mas o pior por acabou por chegar hoje.

Ainda decorrem levantamentos em zonas mais remotas.

No último ano, a época das chuvas tinha deixado cerca de mil famílias sem abrigo na província de Cabo Delgado, segundo dados do INGC.