"Para todos os homens que desejam permanecer em Kherson, apesar da crescente ameaça à segurança de todos, devido às ações dos nacionalistas ucranianos, a oportunidade foi criada para se juntarem às unidades de defesa territorial da cidade", revelaram as autoridade em comunicado.

De acordo com o governo, as forças de segurança continuam a assegurar a segurança na cidade, mesmo depois de terem pedido aos moradores da região que saiam da cidade devido às preocupações com o avanço das tropas ucranianas.

Na última quinta-feira, 13 de outubro, o governador interino da região de Kherson nomeado por Moscovo, Vladimir Saldo, pediu à população civil da parte desse território que se encontra na margem direita do Dnieper que se dirigisse para a outra margem. De acordo com as autoridades, cerca de 25 mil pessoas já terão sido evacuadas da cidade.

No total, as autoridades pró-russas disseram pretender retirar entre 50.000 e 60.000 habitantes.