Uma baleia deu à costa no sábado na zona de Setúbal, encontrando-se ainda as autoridades a tentar remover o corpo do animal, disse hoje à agência Lusa o comandante do Porto local, Setúbal, 18 de novembro de 2024. De acordo com o também responsável pela Polícia Marítima de Setúbal, o corpo da baleia, “em elevado estado de decomposição”, ficou arrojada numa zona de pedras, junto à fábrica de cimento da Cecil. RUI MINDERICO/LUSA

