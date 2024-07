Donald Trump alarmou os críticos após ter dito a uma multidão de apoiantes que “não terão de votar outra vez” se o fizerem regressar à presidência nas eleições de novembro.

“Cristãos, saiam e votem! Só desta vez - não terão de o fazer mais”, disse o antigo presidente republicano na sexta-feira à noite, num comício organizado em West Palm Beach, na Florida, pelo grupo de extrema-direita Turning Point Action.

“Sabem que mais? Vai ser resolvido! Vai ficar tudo bem. Não vão ter de votar mais, meus lindos cristãos”.

Nessa altura, com um ligeiro abanar de cabeça e a mão direita pressionada contra o lado esquerdo do peito, Trump disse: “Não sou cristão”. Mas acrescentou: “Amo-vos. Saiam - têm de sair e votar. Daqui a quatro anos, não precisam de votar outra vez. Vamos arranjar isto tão bem que não vão ter de votar”.

Os comentários de Trump foram imediatamente recebidos com consternação em alguns círculos políticos.

O advogado constitucionalista e de direitos civis Andrew Seidel, por exemplo, respondeu ao vídeo dos comentários de Trump que circula no X escrevendo: “Isto não é um nacionalismo cristão subtil. Ele está a falar em acabar com a nossa democracia e instalar uma nação cristã”.

Ele está a falar para “os meus lindos cristãos”. E a dizer que não terão de votar novamente. Isto não é nacionalismo cristão subtil, ele está a falar em acabar com a nossa democracia e instalar uma nação cristã.

O ator Morgan Fairchild acrescentou num post separado no X: “Mas... e se eu quiser votar outra vez? Sempre me ensinaram que podemos votar outra vez! É assim a América”.

E a comentadora jurídica da NBC, Katie Phang, disse: “Por outras palavras, Trump nunca deixará a Casa Branca se for reeleito”.

Os comentários de Trump esta sexta-feira surgiram meses depois de ele ter afirmado que seria “um ditador no primeiro dia” se fosse novamente eleito para a Casa Branca.

Trump tem repetidamente dado a conhecer a sua admiração por líderes autoritários, incluindo o russo Vladimir Putin, o húngaro Viktor Orbán e o norte-coreano Kim Jong-un.

Segundo um antigo assessor da Casa Branca, Trump disse uma vez que Adolf Hitler - cujo regime nazi assassinou seis milhões de judeus durante o Holocausto, em plena Segunda Guerra Mundial - “fez algumas coisas boas”.

Entretanto, o Projeto 2025 da Fundação Heritage, de orientação ultra conservadora, detalhou os planos para perseguir os inimigos reais e aparentes de Trump - políticos ou burocratas - caso seja reeleito.

Especialistas em autoritarismo alertam o público para levar Trump a sério quando ele fala dessa maneira. E antes de Joe Biden ter interrompido a sua campanha de reeleição a 21 de julho e ter apoiado Kamala Harris para o suceder na Sala Oval, o presidente democrata procurou repetidamente retratar Trump como uma ameaça existencial à democracia americana.

Os apoiantes de Trump tentaram culpar essa retórica pelo atentado falhado de 13 de julho, que visava o antigo Presidente num comício político na Pensilvânia. O FBI afirmou na sexta-feira que uma bala - inteira ou fragmentada - atingiu Trump numa das suas orelhas durante o tiroteio desse dia, que também matou um participante no comício e feriu dois outros espetadores antes de um atirador dos Serviços Secretos matar o atirador.

No entanto, muitos salientaram que os comentários de Trump na sexta-feira pareciam ser uma indicação de que o candidato republicano à presidência não planeava parar de fazer ameaças explícitas contra as normas democráticas, incluindo as próprias eleições.