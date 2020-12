Num despacho do ministro da Administração Interna, hoje publicado em Diário da República, é referido que as 1.200 novas vagas vão permitir colmatar o não preenchimento do total das vagas abertas este ano e cumprir “o desígnio de rejuvenescimento, de manutenção de elevados graus de prontidão e de eficácia operacional dos efetivos da PSP”.

O ministro autorizou o recrutamento de 803 candidatos para o curso de agentes da PSP referente a 2020 e determinou que a Polícia abra de imediato uma nova reserva de recrutamento para a admissão de até 1.200 candidatos para cursos a iniciar em 2021.

É intenção do Governo aumentar a capacidade da PSP com mil novos elementos por ano, entre 2020 e 2023.

Na nova reserva de recrutamento para 2021, a PSP deverá reforçar as atuais estratégias de comunicação no sentido de promover a participação de candidatas, já que só 8% dos agente são mulheres.