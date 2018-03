As autoridades francesas elevaram hoje para quatro o número de mortos numa avalanche nos Alpes Marítimos, no sudeste de França, que fez também um ferido e um desaparecido.

As vítimas faziam parte de um grupo de excursionistas que se encontrava perto da localidade de Entraunes, segundo fontes oficiais.

O autarca dos Alpes Marítimos, Georges-François Leclerc, referiu "vários mortos", e o primeiro-ministro de França, Edouard Philippe, disse que os serviços de resgate estão à procura de sobreviventes.

A avalanche aconteceu perto do parque nacional de Mercantour, a cerca de 20 quilómetros da fronteira com Itália, fora da zona destinada à prática do esqui.

O sudeste de França tem registado intensas quedas de neve nos últimos dias e o serviço de meteorologia tinha já alertado para o perigo de avalanches na zona.

Desconhece-se, por enquanto, a nacionalidade dos mortos e a causa da avalanche.

Inicialmente, as autoridades falaram em três mortos.

Notícia atualizada às 15:32