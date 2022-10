"As equipas de resgate recuperaram 10 corpos", anunciou a polícia do estado de Uttarakhand no Twitter. 14 pessoas foram resgatadas, cinco das quais foram levadas para o hospital do distrito de Uttarkashi.

A avalanche aconteceu na manhã de terça-feira perto do cume da montanha Draupadi ka Danda-II, a 4.880 metros de altitude, no estado de Uttarakhand.

O grupo atingido pela avalanche era formado por 34 estagiários, sete instrutores e um auxiliar de enfermagem do Nehru Institute of Mountaineering.

As operações de resgate foram suspensas durante a noite devido às chuvas e nevões na região, mas foram retomadas durante a manhã. As imagens da polícia mostram a chegada de alguns sobreviventes a pé à cidade, escoltados por oficiais.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, confirmou no Twitter que a veterana alpinista Savita Kanswal, membro da equipa de instrutores, estava entre os mortos.

No início deste ano, Kanswal chegou ao topo do Everest e do adjacente Monte Makulu em apenas 26 dias, um recorde feminino.

Dhami afirmou que o governo vai fornecer assistência financeira às pessoas feridas na avalanche e às famílias das vítimas. Dois helicópteros da Força Aérea foram enviados ao local da avalanche para ajudar nas buscas, disse à AFP o oficial da gestão de desastres, Devendra Singh Patwal.

Ridhim Aggarwal, porta-voz da Agência Nacional de Desastres, afirmou que os alpinistas ficaram presos numa fenda após a avalanche.

Em agosto, o corpo de um alpinista foi encontrado dois meses depois de caia numa fenda enquanto atravessava um glaciar em Himachal Pradesh, outro estado do norte da Índia.

Na semana passada, o corpo da famosa alpinista e esquiadora americana Hilaree Nelson, de 49 anos, foi encontrado nas encostas de Manaslu, uma montanha nepalesa. O seu desaparecimento foi relatado enquanto esquiava no oitavo pico mais alto do planeta.