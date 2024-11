A avaria de um comboio em Santarém, no sentido Lisboa-Porto, obrigou a CP – Comboios de Portugal - a encerrar aquela via, fazendo-se agora a circulação dos comboios de forma alternada pela via contrária.

Fonte da CP confirma que o condicionamento está a provocar alguns atrasos.

Um passageiro disse à Lusa que o comboio Alfa-Pendular, que circulava no sentido Lisboa-Porto, já estava (cerca das 09h50) com uma hora de atraso devido à avaria do outro comboio.

Pelas 09h30, o comboio socorro já se encontrava a caminho para resolver a situação.