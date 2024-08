Numa informação divulgada na rede social X (antigo twiter) cerca das 08:50, o Metropolitano de Lisboa anuncia que a circuilação nesta linha já está a fazer-se com normalidade.

A Linha Azul (Santa Apolónia - Reboleira) é uma das quatro do Metropolitano de Lisboa. As outras são a Linha Verde (Telheiras - Cais do Sodré), Amarela (Rato - Odivelas) e Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto).

[Notícia atualizada às 09:08]