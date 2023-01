O Instituto Nacional de Emergência Médica confirmou à estação esta notícia, admitindo que tal problema não afetou as chamadas para o 112.

Ao início desta tarde, e ainda de acordo com o INEM, estarão já resolvidos 80% dos problemas, sendo que a Vodafone também confirmou à RTP as "dificuldades técnicas num serviço específico que afeta a estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais" e garantiu que as equipas técnicas "estão a trabalhar com prioridade na resolução das mesmas".

A fonte salientou ainda não existir qualquer indicação de que se trate de um ataque informático, mas sim de um problema técnico, ainda sem previsão de quando estará resolvido.