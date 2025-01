De acordo com a Folha de S. Paulo, inicialmente tinha sido avançada a morte de duas pessoas, mas a informação foi entretanto corrigida. Confirma-se a morte do piloto do avião.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a aeronave a sair do aeródromo e a explodir.

Estavam cinco pessoas no avião. Duas crianças e dois adultos foram resgatados com vida, mas não há até ao momento mais informações sobre o estado de saúde, escreve o G1.

Três pessoas que estavam numa pista de skate também foram socorridas.