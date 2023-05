O aparelho tinha deslocado pouco tempo antes do mesmo aeroporto, com 188 pessoas a bordo, com destino a Birmingham, em Inglaterra.

O Jornal de Notícias avança ainda que o avião voltou para trás quando estava a sobrevoar Beja, devido a um problema técnico nos flaps.

Antes de aterrar, o avião esteve uma hora e meia às voltas a gastar combustível para permitir uma maior segurança na aterragem.