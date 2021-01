O Controlo de Tráfego Aéreo perdeu hoje o contacto com um Boeing 737-500 que fazia um voo interno, entre Jacarta e Pontianak, informaram as autoridades oficiais indonésias, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

O avião que fazia um voo interno, entre Jacarta e Pontianak, e que desapareceu hoje dos levava a bordo 62 pessoas, informou o ministro da Indonésia dos Transportes. Segundo Adita IraWati, o Boeing 737-500, da companhia aérea Sriwijawa Air, descolou de Jacarta às 13:56 locais (06:56 horas em Portugal continental) e às 14.40 horas locais (07:40 horas em Portugal continental), 46 minutos após a descolagem, perdeu o contacto com o Controlo de Tráfego Aéreo. "O desaparecimento do avião está em investigação e a ser coordenado pela Agência Nacional de Busca e Resgate e pelo Comité Nacional de Segurança nos Transportes", revelou Irawati, em comunicado, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP). Também em comunicado, a companhia aérea Sriwijawa Air refere que o avião fazia um voo estimado de 90 minutos, de Jacarta a Pontianak, capital da província de West Kalimantan, na ilha Indonésia de Bornéu. A bordo levava 56 passageiros e seis tripulantes, acrescenta a empresa. A Indonésia, o maior arquipélago do Mundo, com mais de 260 milhões de habitantes, tem sido atormentada por acidentes de transporte terrestre, marítimo e aéreo, devido à sobrelotação, às infraestruturas envelhecidas e a padrões de segurança mal aplicados, diz ainda a AP. (Artigo atualizado às 12:24)