Pelo menos 100 militares morreram hoje na queda do Ilyushin76 da Força Aérea argelina pouco depois de o aparelho descolar de Boufarik, confirmou uma declaração oficial do Ministério da Defesa da Argélia.

Vários serviços de emergência argelinos estão no local onde o avião, que transportava apenas militares, se despenhou num campo agrícola depois de descolar a base aérea de Boufarik, a 30 quilómetros a sul de Argel.

Os serviços de proteção civil argelinos admitiram que o número de mortos poderá ultrapassar a centena.

“Há mais de 100 mortos. Mas não temos a certeza nesta altura”, explicou Mohammed Achour, porta-voz da agência de proteção civil argelina, citado pela agência Associated Press (AP), adiantando que, a bordo, além da tripulação, só seguiam soldados.

O aparelho seguia para uma outra base aérea militar em Bechar, no sudoeste da Argélia, mas antes tinha previsto fazer uma paragem em Tinduf (sul), cidade que alberga milhares de refugiados do vizinho Saara Ocidental, anexado por Marrocos e alvo de uma disputa com a Frente Polisário.

Nas primeiras informações, as agências internacionais, que citavam órgãos locais, davam conta de uma centena de pessoas a bordo, número que posteriormente foi revisto.

Em fevereiro de 2014, 77 pessoas – militares e respetivos familiares – morreram na sequência da queda de um avião Hércules C-130 da Força Aérea argelina, que se despenhou numa zona montanhosa próxima de Oum El Bouaghi (500 quilómetros a leste de Argel).

Apenas um passageiro sobreviveu ao acidente, que o Ministério da Defesa atribuiu às más condições atmosféricas. A causa do acidente está por esclarecer e o Governo argelino ordenou a realização de uma investigação.

Nas redes socoais circulam já várias imagens do aparelho em chamas.

* Fotografia retirada do Twitter da Algérie24