O avião, um C-17 Globemaster, foi utilizado o ano passado, no verão, para retirar cerca de 15 mil pessoas pessoas do Afeganistão. Entretanto, esteve também envolvido no transporte aéreo de ajuda humanitária para a Ucrânia, explicou o Chefe do Estado-Maior Aéreo Mike Wigston.

Segundo Wigston, a Rainha foi a "encarnação de uma vida de serviço" que as forças armadas "tentam de alguma forma imitar".

O caixão com o corpo da Rainha Isabel II vai partir hoje de avião de Edimburgo, Escócia, para Londres, onde terá lugar o funeral de Estado na segunda-feira.

A urna vai sair da Catedral de Santo Egídio pelas 17:00 locais (a mesma hora em Lisboa) de carro funerário até ao aeroporto acompanhada pela filha da monarca, a princesa Ana, que irá também no mesmo avião para Londres.

A Rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos e 214 dias como chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outros países.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, após a súbita morte do pai, Jorge VI, que subiu ao trono após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, para poder casar com uma divorciada norte-americana, Wallis Simpson.

Após a morte de Isabel II, o seu filho primogénito, de 73 anos, tornou-se rei como Carlos III.