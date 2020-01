Uma informação divulgada anteriormente pela televisão estatal iraniana dava conta de que 180 pessoas seguiam a bordo da aeronave.

Segundo agências internacionais, o avião da Ukraine International Airlines caiu num terreno agrícola a sudoeste de Teerão, para onde já foi mobilizada uma equipa de investigação.

Caixas negras recuperadas

As equipas iranianas de resgate já encontraram as caixas-negras do avião, de acordo com a agência France-Press (AFP), que cita fonte da Organização da Aviação Civil do Irão.

"As duas caixas-pretas do Boeing 737 ucraniano que caiu esta manhã foram encontradas", disse o porta-voz daquele órgão, Reza Jafarzadeh, segundo a agência de notícias Isna.

Todavia, avança a AFP, o Irão não quer entregá-las à Boeing como acontece habitualmente durante as investigações neste tipo de acidentes.

As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontaram para a existência de problemas mecânicos.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de dezenas de mísseis iranianos contra duas bases em Ain Assad e Arbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O Boeing 737-800 é um avião a jato de curto a médio alcance. Milhares destas aeronaves são usadas por companhias aéreas em todo o mundo.

(Notícia atualizada às 13h20)