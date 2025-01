Quase um ano depois de proibir a venda de bebidas em copos descartáveis — o despacho é de maio de 2024 —, a câmara de Lisboa aprova agora um projeto que prevê facilitar todo o processo: um copo, um ponto de entrega/recolha, um cartão com tecnologia contactless.

Ou seja, basta depositar o copo no local indicado na máquina, passar o cartão multibanco (ou usar a aplicação no telemóvel) e o dinheiro é automaticamente debitado na conta. Cada copo deverá valer 1€ e haverá perto de duas dezenas de máquinas automáticas colocadas em zonas como o Bairro Alto, o Cais do Sodré ou Santos.

Para ganhar vida, o que deverá acontecer lá para março ou abril, falta apenas afinar pormenores do acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e os parceiros neste negócio, a TOMRA, que garante as máquinas, a rede de pagamento com cartões, a lavagem e fornecimento de copos, e a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Restaurantes, discotecas e bares de Lisboa estão proibidos de vender bebidas em copos de plástico descartável ou de utilização única desde o ano passado, mas faltava implementar um sistema para impedir que os novos recipientes acabassem atirados para o lixo ou para o chão.

"É proibido servir, para fora do estabelecimento, produtos provenientes da venda e consumo do mesmo, em plástico de utilização única ou descartável, nomeadamente copos". Fazê-lo passou a dar direito a uma coima entre 150 a 1500 euros, no caso de pessoas singulares, e entre 1000 a 15 000 euros, no caso de pessoas coletivas. Deitar lixo para a rua também é punível por lei, mas nem por isso a medida estava a sortir efeito.