Segundo a nota, um avião da euroAtlantic airways (EAA) “aterrou ao final desta tarde em Portugal, já noite na Índia no Aeroporto Internacional de Kempegowda (BLR) de Bangalore, capital do estado de Kamataka, um centro tecnológico localizado do sul da Índia, para carregar 15 toneladas de Material Sanitário com destino a Portugal”.

O voo da EAA (MMZ-YU655) irá fazer uma escala técnica no Aeroporto Internacional de Tbilisi (TBS), na Geórgia, e prevê chegar ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 10:15 (em Lisboa) de quarta-feira, segundo o comunicado.

A empresa esclareceu na nota que “a totalidade da frota da euroAtlantic registada na autoridade aérea nacional, ostentando a flâmula portuguesa, tem estado disponível para servir as capacidades estratégicas de Portugal, em necessidades de voos de repatriamentos, como no caso mais visível na opinião pública em Dili, Timor-Leste, ou no transporte de carga aérea”.

Segundo a companhia aérea, as autoridades portuguesas, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, a embaixada de Portugal na Índia, o AICEP e Autoridade Aérea da Índia desbloquearam “em poucas horas” todas as licenças de sobrevoo e aterragem do avião.