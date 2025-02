Nas primeiras imagens disponíveis no local, onde há muita neve, pode ver-se que o avião está virado ao contrário, com o trem de aterragem para cima. O acidente levou à ativação de um plano de emergência no Aeroporto e de acordo com a agência Reuters, que cita a canadiana CTV.

A CTV refere que há vários feridos na sequência do acidente e à CP24 os paramédicos confirmaram a existência de oito feridos, uma em estado grave.

O aeroporto de Pearson confirmou o acidente na rede social X. Trata-se de um avião da Delta Airlines que chegava vindo de Minneapolis, nos Estados Unidos da América: "as equipas de emergência estão no local. Sabemos onde estão todos os passageiros e a tripulação", pode ler-se na mesma publicação.

Os funcionários do aeroporto referiram à CTV que foram suspensas todas as descolagens e aterragens.