Nove distritos das regiões do Norte e Centro do continente estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de granizo e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes, especialmente nas regiões montanhosas. O aviso amarelo está em vigor desde as 07:30 e termina às 22:00 de hoje. Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.