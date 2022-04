Entre a receita dos bilhetes adquiridos, donativos e apoios dos patrocinadores, a humorista e futura mãe conseguiu mais de 67 mil euros para a associação.

O valor foi revelado no final do espetáculo, que ainda está disponível no YouTube.

Inspirado no conceito de baby shower, "Bumbs Shower" teve como convidados 'surpresa' Joana Marques, Carolina Deslandes, Inês Lopes Gonçalves, Madalena Abecasis, Beatriz Gosta, Nuno Markl ou Rui Unas. Gravidez, parto, pós-parto, amamentação, peito pós-amamentação, fezes do bebé... foram apenas alguns temas abordados — sempre com muito humor.

O Banco do Bebé - Associação de Ajuda ao Recém-Nascido - é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com mais de 20 anos e que dá apoio a bebés de mais de 200 famílias carenciadas.

“Não há pessoa no mundo que abomine mais o conceito de baby shower e respetivos balões ‘It’s a Girl!’, cupcakes floridos, babygrows com golas à Luís de Camões e presentes de puericultura de complexidade inenarrável. Mas Bumbs está a pouco e pouco a perceber que, lamentavelmente, isto de o mundo girar não é sobre ela — mas sim sobre a geração de mudança que aí vem, onde se incluirá a sua filha (se não virar stripper ou, pior, tik toker). E, uma vez que o mundo está de pernas para o ar, achou que este pretexto era tão bom como qualquer outro para juntar a generosidade de estranhos, amigos e celebridades de significância mais ou menos razoável para ajudar quem tem problemas bem maiores do que mamilos gretados. Assim, todas as receitas da bilheteira revertem a favor do Banco do Bebé – Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, que apoia mais de 200 famílias por ano em todas as frentes”, pode ler-se na sinopse do espetáculo.

Todos os envolvidos — convidados, produção, equipa técnica e de streaming, sala, ticketline, patrocinadores, etc — doaram o seu trabalho.