Devido à previsão de novas chuvas torrenciais, a direção federal de Proteção Civil ordenou no fim da tarde desta terça-feira a evacuação imediata das regiões de Jablanica e Konjic, as mais afetadas pelas inundações da última sexta-feira.

"De acordo com os dados oficiais do quartel-general de Proteção Civil e da polícia do cantão de Herzegovina-Neretva, o número de mortos nas inundações no território de HNK (...) é de 19", declarou o governo do cantão de Herzegovina-Neretva.

As outras três vítimas foram encontradas no cantão da Bósnia Central.

As inundações e deslizamentos de terra que devastaram a Bósnia na sexta-feira destruíram estradas, ferrovias e pontes, isolando muitas áreas povoadas do resto do país. Com o aquecimento global, a atmosfera contém cada vez mais vapor de água, o que aumenta o risco de chuvas intensas.

As autoridades declararam esta terça-feira um dia de luto na Bósnia.