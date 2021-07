O alerta foi dado por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira por uma embarcação de pesca, que viu o animal "alojado nas rochas", segundo Jornal de Notícias (JN).

O corpo da baleia, que se estima com 39 toneladas e perto de 19 metros, foi rebocado até ao Porto da Nazaré porque a Baía de São Martinho do Porto não tinha condições para realizar a operação, que durou três horas.

A Praia de S. Romeu, local onde foi avistado o mamífero, é descrito como uma "baía com pedras" e não é frequentada por banhistas.

As causas da morte desta baleia comum do sexo masculino, que apresentava ferimentos, vão ser apuradas por duas biólogas do Centro de Recuperação de Animais, em Ílhavo.