Atualmente, além de Hugo Carneiro, ocupavam o cargo de secretárias da direção Catarina Rocha Ferreira - que agora é proposta para ‘vice’ da bancada - e Isaura Morais, entretanto eleita vice-presidente do partido.

Hoje, no final de uma reunião com a CGTP na sede nacional do PSD, o líder social-democrata que também preside à bancada, foi questionado se votará em Adão Silva, pergunta a que respondeu com um sorriso.

“O voto é secreto, mas posso dizer que voto no Adão Silva. Como toda a gente percebeu no momento que fui eleito, já evidenciei que os ‘vices’ não são todos iguais, já estava a dar a entender que, na minha ótica, era o Adão Silva que me devia suceder”, afirmou Rui Rio.

Na quarta-feira, Rui Rio convocou a eleição da próxima direção do grupo parlamentar para 19 de março, devendo as listas ser entregues até às 18:00 da próxima terça-feira.

Rui Rio foi eleito em 06 de novembro líder parlamentar do partido com 89,87% dos votos, cargo a que concorreu sem oposição.

Na altura, o líder do PSD afirmou tratar-se de uma “direção de transição até ao congresso”, assegurando que não seria recandidato.