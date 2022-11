A campanha, que decorre presencialmente em 26 e 27 de novembro nos supermercados de todo o país, tem o tema ‘Esperança’, para sublinhar a capacidade de contribuição individual “para melhorar a vida dos outros, com um simples gesto de partilha, especialmente no contexto de uma crise económica e social que previsivelmente se agravará no decurso dos próximos meses”, refere o Banco Alimentar em comunicado hoje divulgado.

“É por isso necessária uma solidariedade reforçada e um esforço coletivo adicional de todos os portugueses para que seja possível aos Bancos Alimentares contra a Fome darem resposta aos crescentes pedidos de ajuda das famílias portuguesas mais carenciadas”, acrescenta o Banco Alimentar, que adianta estar neste momento a ajudar diariamente mais de 400 mil pessoas, chamando a atenção para a “pressão acrescida” que o atual contexto económico coloca sobre as famílias mais carenciadas.

“Dezenas de milhares de voluntários vão estar, como é habitual, presentes nos supermercados de norte a sul do país para proceder à recolha de bens alimentares generosa e solidariamente doados pelos portugueses, naquilo que constitui uma ajuda incontornável para mais de 400 mil pessoas, não só para que possam ter um Natal mais feliz, mas para que sobretudo possam alimentar-se suficiente e condignamente no dia-a-dia”, refere o comunicado.

O Banco Alimentar refere ainda que, “para além da campanha presencial dos dias 26 e 27, a recolha prosseguirá até 4 de dezembro através da possível aquisição de vales alimentares disponíveis nos supermercados ou de contribuições efetuadas no sítio na internet www.alimentestaideia.pt”.