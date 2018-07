Uma agência bancária em Cacia, Aveiro, foi hoje alvo de uma tentativa de assalto, revelou fonte policial.

Segundo a GNR, que está a investigar o caso, o alarme do banco foi acionado cerca das 03:30.

“Os assaltantes conseguiram entrar no banco através de uma janela lateral no rés-do-chão do edifício”, disse a mesma fonte.

A patrulha demorou cerca de dez minutos a chegar ao local, mas já não encontrou qualquer suspeito.

“Os assaltantes deixaram tudo remexido, mas não foi furtado qualquer bem material”, adiantou a GNR.

Notícia atualizada às 13:04