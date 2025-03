O Banco de Portugal lançou, esta quarta-feira, alertas para quem se possa cruzar ou ficar interessado em entidades como Monesia e QUb Agencia, que oferecem produtos financeiros embora não esteja habilitada para o fazer.

No site da Monesia, que tem morada em Aveiro, tudo parece legítimo, e podem-se mesmo pedir "Empréstimos flexíveis", "Empréstimos para empresas", "Crédito automóvel" ou até "Empréstimos imobiliários".

"A Monesia Solução Empire é acreditada pela ACPR e pela AMF, o que garante a nossa fiabilidade e competência. Com mais de 2 mil milhões de euros angariados, milhões de pessoas já confiaram em nós para concretizar os seus projetos. para tornar os seus projetos uma realidade graças às nossas soluções de financiamento personalizadas", asseguram no site.

No entanto, de acordo com o Banco de Portugal, a realidade é outra.

"O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua, nomeadamente, através das páginas na internet acessíveis em https://banco.monesia.pt/ e https://monesia.pt/, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, as atividade de receção de depósitos e de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", lê-se no comunicado, onde se salienta também que "a atividade de receção de depósitos e a atividade de concessão de crédito" "estão reservadas às entidades legalmente habilitadas para o efeito", requisito que a Monesia não cumpre.

Quanto à QUb Agencia, com morada em Lisboa, o site disponibiliza créditos pessoais e para empresas, algo que o supervisor diz não ser também possível, a exemplo da Monesia.