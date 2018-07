“A gente está vivendo um golpe, em grande parte mediático, conduzido pela maior emissora do país [TV Globo]”, descreve Gustavo Ruiz, alertando que “essa falta de imparcialidade é perigosa”.

As eleições de outubro no país dominam todas as conversas entre brasileiros. “Ninguém sabe. Os candidatos ainda não foram totalmente definidos. Tem um grande líder no Brasil que está preso [Lula da Silva]. É preciso esperar para entender as cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe o que vai acontecer”, analisa Tulipa.

O ex-Presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva, que lidera as sondagens, foi condenado por crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais em duas instâncias da justiça brasileira e dificilmente terá a campanha aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Ainda assim, deverá oficializar a candidatura pelo Partido dos Trabalhadores.

“Tem sido muito interessante chegar a Portugal e ver todo o mundo muito satisfeito com o seu Presidente [Marcelo Rebelo de Sousa]. A gente está muito longe disso”, compara a cantora, referindo-se ao atual chefe de Estado brasileiro, Michel Temer.

Sobre o aumento da popularidade do candidato Jair Bolsonaro, Gustavo diz que tem “muito receio, muito medo”.