O município de Cantanhede, no distrito de Coimbra, recebe mais uma edição do festival “Street Gaming Cantanhede”, de sexta-feira a domingo, com a participação de jogadores de todo o país.

"Este é um evento que demonstrou no ano transato que atrai a Cantanhede um público intergeracional, mas maioritariamente jovem, que foge à tendência dos tradicionais turistas que nos visitam”, salientou o vice-presidente da autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa. Segundo Pedro Cardoso, “o Street Gaming Cantanhede entrou na história do concelho, reforçando e destacando o papel único e catalisador de inovação do Museu LOAD ZX”. Citado na nota, Marco Fresco, da MF/Gaming, que lidera a dinamização do evento, destacou nesta edição o reforço da presença da PlayStation que, além de prémios, vai ainda disponibilizar diversos quiosques com jogos exclusivos para os visitantes usufruírem. "Mas a grande surpresa é mesmo o facto de ter sido constituída uma banda, a Banda Level Up, especializada em músicas de jogos, que irá fazer a sua estreia no Street Gaming Cantanhede”, anunciou. Com entrada gratuita, o festival divide-se entre uma tenda de 400 metros quadrados, instalada especificamente para o efeito na Praça Marquês Marialva, e o Museu LOAD ZX, situado a poucos metros de distância. Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Cantanhede, do Museu LOAD ZX Spectrum (dinamizado pela Associação Geração Spectrum) e do seu parceiro MF/Gaming.