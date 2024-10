Esta é a primeira vez que o festival Tribeca, fundado há duas décadas em Nova Iorque, tem uma edição na Europa, com Lisboa a acolher uma programação de cinema, entretenimento e conversas com mais de uma centena de participantes, entre realizadores, atores, músicos, figuras do entretenimento e jornalistas.

A abertura oficial do Tribeca Festival Lisboa está marcada para hoje com um evento para convidados no MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, e a programação central decorrerá na sexta-feira e no sábado no Beato Innovation District.

Sobre a venda antecipada de bilhetes diários e passes para o público, fonte do grupo Impresa, do qual fazem parte a estação televisiva SIC e a plataforma de ‘streaming’ Opto, disse à agência Lusa que a expectativa é que passem mais de 1.500 pessoas por dia pelo festival.

O bilhete diário custa 75 euros e o passe para os dois dias é 130 euros.

A programação anunciada inclui uma mistura de filmes independentes norte-americanos, filmes portugueses, séries, gravação de 'podcasts' ao vivo, atuações musicais e conversas com estrelas internacionais e nacionais.

Entre os mais de cem convidados e participantes estão a produtora Jane Rosenthal e o ator Robert De Niro, que fundaram o festival Tribeca em Nova Iorque há 22 anos, para apoiar o cinema independente e novos talentos.

A lista de convidados inclui ainda a realizadora Patty Jenkins, a atriz Whoopi Goldberg e o ator Griffin Dunne, a produtora portuguesa Joana Vicente, o diretor de conteúdos da Prime Video para Portugal e Espanha Ricardo Carbonero e a atriz e modelo Sara Sampaio.

Os atores portugueses Afonso Pimentel, Alba Baptista, Daniela Ruah e Joaquim de Almeida, o músico Dino d’Santiago e a cantora Gisela João, os escritores Mia Couto e José Eduardo Agualusa e o humorista Ricardo Araújo Pereira são outros dos convidados.

Entre as cerca de vinte conversas previstas falar-se-á sobre o impacto da Inteligência Artificial na produção cinematográfica, sobre a arte de contar histórias, sobre humor e o empoderamento das mulheres.

A programação contará ainda com alguns filmes, nomeadamente “Anora”, de Sean Baker, que venceu a Palma de Ouro em Cannes, e “In the Summers”, de Lacorazza Samudio, premiado em Sundance.

A série portuguesa “Azul”, do realizador Pedro Varela, a longa-metragem “Podia Ter Esperado Por Agosto”, de César Mourão, e a série “Unicórnios”, “sobre a cultura das ‘startups’”, também constam do programa.

O Tribeca Festival Lisboa resulta de uma parceria entre a Tribeca Enterprises, a estação televisiva SIC, a plataforma de ‘streaming’ OPTO e a Câmara Municipal de Lisboa.