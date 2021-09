Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

Um banhista aparentando 30 anos foi hoje retirado do mar, numa praia não vigiada do concelho da Costa Nova, Ílhavo, já em paragem cardiorrespiratória, vindo a morrer no Hospital de Aveiro, disse fonte da Polícia Marítima.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA