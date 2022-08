Esta situação obrigou a hastear a bandeira vermelha e a colocar os avisos nos acessos a esta praia do distrito do Porto, adiantou Silva Rocha.

Esta informação está ainda na página oficial da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Também na terça-feira, a praia do Castelo do Queijo, no Porto, foi interditada a banhos pelo memso motivo avançou, na ocasião, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“A praia do Castelo do Queijo, no concelho do Porto, foi hoje interditada a banhos depois das análises à qualidade da água, efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos”, referiu, em comunicado.

Na semana passada, também no distrito do Porto, e devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, estiveram interditadas a banhos cinco praias em Vila Nova de Gaia e uma na Póvoa de Varzim.

Mais a sul, no distrito de Aveiro, estiveram interditadas cinco praias em Espinho.