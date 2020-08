Segundo informa a Autoridade Nacional Marítima (ANM), "foi esta tarde hasteada a bandeira vermelha nas praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril, em Cascais, após ter sido detetada a presença de Medusa Velella nestas praias".

De acordo com a nota publicada, a decisão de hastear a bandeira vermelha foi tomada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, Diogo Branco, "após ter recebido o alerta para o aparecimento destes organismos pelos nadadores-salvadores destas praias".

A decisão foi "articulada entre a Delegada de Saúde local, o Capitão do Porto e a Câmara Municipal de Cascais", informa a ANM, sendo que "as entidades envolvidas vão manter a monitorização desta situação e a interdição de ida a banhos será levantada assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança".

Nos últimos dias, a presença de 'Medusa Velella' foi registada na Praia da Vieira, na Marinha Grande, distrito de Leiria, o que levou também ao hastear da bandeira vermelha e ao desaconselhamento de ida a banhos, medidas que foram levantadas na segunda-feira, depois de dois dias sem deteção de presença de 'Medusa Velella' no mar, informou o comandante da Capitania do Porto da Nazaré.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ‘Velella’ assemelha-se a uma vela, "flutua à superfície da água e é influenciada por ventos e correntes superficiais".

"Estes organismos podem formar agregados densos, cobrindo a superfície da água, e vastas áreas de areal quando dão à costa. Os seus tentáculos são pequenos e ligeiramente urticantes, sendo aconselhável evitar o contacto direto. Se for picado, aplique bandas de gelo e se possível bicarbonato de sódio", pode ler-se na página do IPMA.