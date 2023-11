A situação de pré-emergência é prévia a um nível mais grave de restrições, que poderá ser adotado a partir de final do ano, caso não haja alterações significativas na quantidade de chuva e no armazenamento de água nas bacias hidrográficas da região.

Na fase hoje anunciada não estão previstos cortes no abastecimento de água, mas haverá uma redução da pressão no fornecimento, com o objetivo de baixar para 210 litros por dia e por habitante o consumo médio de água, que está atualmente nos 230.

A alteração no fornecimento abrangerá casas particulares, serviços públicos e empresas.

Além disso, passa a estar proibida a rega de relva em todos os casos, exceto relvados para desportos federados, que podem ser regados com um máximo de 200 metros cúbicos de água por hectare por mês.

Árvores e outras plantas só poderão ser regadas com um sistema gota a gota, entre as 20:00 e as 08:00, e quando for considerada “rega de sobrevivência”.

A limpeza de ruas, sarjetas, pavimentos ou fachadas com água potável fica proibida e os carros só podem ser lavados em estabelecimentos comerciais dedicados a essa atividade que tenham sistema de recirculação de água.

Está também proibido encher fontes ornamentais, lagos artificiais (exceto quando têm peixes ou outros animais) e outros elementos com “uso estético” da água.

No caso das piscinas, só podem encher-se parcialmente ou pela primeira vez as que forem de uso público e nas quantidades indispensáveis para garantir a qualidade sanitária.

Estas restrições surgem por causa de uma escassez de chuva na Catalunha que dura há 36 meses – o mais longo período de seca de que há registo na região – e num momento me que as reservas de água nas bacias hidrográficas do interior da comunidade autónoma estão em 19%, em pleno outono.

Para além da falta de chuva, têm-se também registado temperaturas acima da média para as diferentes épocas do ano.

Segundo o conselheiro do governo de Ação Climática da Catalunha (equivalente a ministro num governo nacional), David Mascort, a fase de pré-emergência por causa da seca será decretada formalmente na quinta-feira, pela Agência Catalã da Água.

“Colocamo-nos em modo emergência, Todos temos de fazer um esforço extra para administrar bem os recursos de que dispomos”, afirmou David Mascort.

O conselheiro disse que a Catalunha adotou em 2021 um Plano Especial de Seca que impediu que a região entrasse no nível de emergência já no ano passado.