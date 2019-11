As autoridades romenas temiam esta segunda-feira a morte de milhares de ovelhas a bordo de um navio que afundou na costa do porto de Midia, no Mar Negro, onde o mau tempo atrasou as operações de socorro.

O "Queen Hind", que carregava 14.600 ovelhas e tinha bandeira de Palau, afundou no domingo por razões desconhecidas, pouco depois de deixar o porto de Midia, a caminho da Arábia Saudita. "Assim que rebocarmos o barco e estivermos a 800 metros da doca, vamos começar a retirar as ovelhas, esperando que uma parte ainda esteja viva", disse à AFP Ana-Maria Stoica, porta-voz da Inspeção de Situações de Emergência. No domingo, foram resgatadas 32 ovelhas que estavam presas fora do navio. Os 21 membros da tripulação — 20 sírios e um libanês — já estão seguros em terra. Imagens divulgadas pela ONG Animals International mostraram dezenas de ovelhas afogadas. O The Guardian refere que, após as imagens divulgadas dos cadáveres, não se verifica nenhum sinal de atividade de resgate na área. Depois deste episódio, os ativistas estão a pedir novamente a proibição das exportações de animais vivos da Europa para países não pertencentes à União Europeia.