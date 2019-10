“Está à distância de um clique e custa zero ao Estado português. Foi investimento municipal. Está à disposição, basta o MAI querer e basta que, de uma vez por todas, nos deixemos de ‘garantismos’ que apenas resultam na garantia de que os criminosos podem cometer crimes sem serem punidos”, defendeu o presidente do município, o independente Rui Moreira.

O autarca, que falava no período antes da ordem do dia na reunião do executivo, explicou que, neste momento, “existem na cidade cerca de 150 câmaras de controlo de trânsito” que não são nem podem “ser usadas para questões de segurança”, contudo, “querendo, pode a PSP e qualquer outra instituição de segurança ou investigação, requerer esse meio”.

“Estamos prontos a ceder”, afirmou.

Estas câmaras, que são controladas pelo Centro de Gestão Integrada da Câmara do Porto, estão maioritariamente instaladas em vias de grande tráfego automóvel, estando a ser colocadas em novas zonas, nomeadamente nos bairros municipais, como é o caso do Pinheiro Torres e da Pasteleira Nova para onde o consumo e o tráfico de droga se deslocou desde o início do processo de desmontagem do bairro do Aleixo.