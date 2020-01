Ana Rita Cavaco queixou-se de que Maria Filomena Cardoso a tentou agredir durante uma reunião que, em julho de 2017, juntou também o então presidente do Hospital de São João, António Oliveira Silva, e três outros administradores - José Carvalho Paiva, Ilídio Matos Pereira e Luís Porto Gomes. Queixou-se ainda de que foi difamada pelos quatro gestores hospitalares, em comunicado posterior.

A 2.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto validou as queixas por difamação, mas arquivou a relacionada com a suposta tentativa de agressão de Maria Filomena Cardoso.

Num tese secundada hoje pelo procurador junto do Tribunal de Instrução, no âmbito da fase instrutória do processo, o DIAP fundamentou o arquivamento dos autos, na parte referente à agressão tentada, na circunstância de não poder avaliar pensamentos, apenas atos, e por os testemunhos recolhidos serem contraditórios, aconselhando a aplicação do princípio “in dubio pro reo” - na dúvida favoreça-se o arguido.

Argumentos similares foram usados pela defesa de Maria Filomena Cardoso.