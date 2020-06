À margem de uma visita ao Hospital de Braga, Miguel Guimarães afirmou que não há falta de médicos em Portugal e considerou “profundamente lamentável” que o Governo não tenha ouvido as escolas de medicina, as associações de estudantes e a própria Ordem antes de tomar a decisão de permitir o aumento de vagas.

“As nossas escolas médicas já ultrapassaram o limite de estudantes de medicina que podem formar”, referiu.

Aludiu, concretamente, ao caso da Faculdade de Medicina, no Porto, que tem anfiteatros com capacidade para 190 estudantes mas que no ano passos viu entrarem 330 estudantes.

“Nem sentados no chão cabem todos no anfiteatro”, sublinhou.

No ano anterior, os cursos de medicina ficaram excluídos das novas orientações para abertura e fecho de vagas, mantendo-se o mesmo 'numerus clausus', mas o despacho governamental para 2020-2021 autoriza as instituições a aumentarem o número de vagas até 15% e estabelece uma obrigação de assegurar, no mínimo, a manutenção dos mesmos lugares.