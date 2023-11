O novo bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, durante a cerimónia da sua posse, no Pátio da Galé, Lisboa, 15 de março de 2023. A 16 de fevereiro, o médico Patologista Clínico foi eleito bastonário dos médicos com 61,94% dos votos, num total de 11.176 votos, na segunda volta das eleições disputadas com o médico Rui Nunes, que obteve 6.867 votos. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

