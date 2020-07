Em entrevista à agência Lusa, o responsável lamentou que o país não tivesse aproveitado da melhor forma o tempo para acautelar uma situação como aquela que se vive atualmente. Por outro lado, deixou um aviso para os efeitos nefastos que novas falhas no planeamento podem ter face a uma eventual segunda vaga da doença sobre os doentes covid-19, “mas também sobre os doentes não covid-19″, que diz estarem a ser esquecidos.

“Para termos isto equilibrado, temos de colocar os meios necessários. Ainda estamos a tempo de colocar as coisas no terreno, porque vamos na primeira fase da pandemia. Se tivermos uma segunda fase no inverno, a nossa capacidade de dar resposta tem de chegar aos doentes covid-19, mas também aos outros doentes. Não se nota já, mas a curto e médio prazo vai começar-se a notar e pode ter um impacto muito maior do que a covid-19″, observou.

Segundo Miguel Guimarães, os ‘passos em falso’ registados no desconfinamento são indissociáveis de uma mudança do “alerta relativamente à vigilância e à fiscalização do que está a acontecer”, lamentando que forças de segurança e câmaras municipais não tivessem tido uma “atenção redobrada” na exigência do cumprimento das regras.

“Há países que já chegaram aos zero casos por dia e nós também podemos chegar. Isso implica um grande trabalho e recursos que têm de ser garantidos aos profissionais na ‘linha da frente’. Quanto mais depressa resolvermos isto, mais depressa a economia começa a crescer. É fundamental pensarmos que a pandemia ainda não acabou”, referiu, sem deixar de vincar que a atual situação “não é nenhuma segunda onda da pandemia”.