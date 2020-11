“A distribuição de lenha começou o ano passado, quando entregámos 15 mil toneladas. Este ano temos mais pedidos e duplicámos a quantidade”, afirmou Paulo Batista Santos, explicando que este ano o município vai também entregar botijas de gás, havendo cerca de 100 pedidos, “correspondentes, grosso modo, a uma botija de gás por agregado familiar”.

Segundo uma nota de imprensa do município, a medida visa “ajudar pessoas carenciadas a fazer face à vaga de frio que se perspetiva para as próximas semanas”.

Na mesma nota, o município informa que, “em parceria com a Loja Social da Batalha, por ocasião das celebrações de Natal, tem por hábito proporcionar um momento de festa, união e convívio”, para pessoas com mais de 65 anos e famílias carenciadas.

“Por força da pandemia da covid-19, este ano a iniciativa será realizada através da entrega de um cabaz solidário da Natal às cerca de 250 famílias inscritas e no âmbito do Fundo de Emergência Social”, esclarece.

No caso de famílias com crianças, com o cabaz serão entregues brinquedos, adiantou Paulo Batista dos Santos.

O município acrescenta que estão ainda previstas “ações de informação e alerta da população para os riscos inerentes às vagas de frio, a realizar em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e as unidades de saúde, nomeadamente junto dos idosos, crianças e pessoas com dificuldades”.

“Antecipando que as temperaturas possam descer e a presença de nevoeiros, a autarquia está ainda a realizar intervenção de pintura em troços de estradas com nevoeiros frequentes e a proceder à limpeza das estradas, minimizando os riscos de falta de visibilidade”, esclarece a nota, referindo que se prevê “investir este ano cerca de 29 mil euros para as medidas de mitigação do frio e de prevenção da segurança rodoviária e dos equipamentos públicos, e no âmbito da iniciativa do cabaz solidário de Natal”.

A distribuição do cabaz solidário e dos apoios de lenha e gás às famílias começa a partir de 11 de dezembro e prolonga-se até à primeira semana de janeiro.